Proloco, eletto all’unanimità il consiglio direttivo

E’ stato eletto all’unanimità il nuovo consiglio direttivo della Proloco di Casalgrande. L’elezione è avvenuta mercoledì, nella sala espositiva Gino Strada, alla presenza dell’amministrazione comunale, delle associazioni di categoria, dei soci della Proloco e dei vertici nazionali e provinciali Unpli. Il nuovo consiglio è composto da Giovanni Colli, Massimo Mussini, Valentina Fagandini, Silvano Monti, Massimo Cerlini, Massimo Villano e Gjergi Doci. E’ stata insignita del titolo di socia benemerita Emanuela Canovi.

Nei prossimi giorni il nuovo consiglio direttivo si riunirà per assegnare le deleghe e lavorare alla programmazione degli eventi estivi fino al Natale. La Proloco di Casalgrande è nata nel 2010. Fra i suoi obbiettivi principali non solo la promozione e valorizzazione del territorio, ma anche la valorizzazione del comparto enogastronomico. Molteplici sono le iniziative che negli anni la Proloco, in sinergia con l’amministrazione comunale, ha messo in campo con successo.

m.b.