Promossi prescuola e doposcuola

Un’indagine sul gradimento dei servizi di prescuola e doposcuola delle elementari e medie è stata compiuta, tra fine novembre e inizio dicembre, dal Comune di Casalgrande: voti alti alla comunicazione dell’ufficio scuola, alla facilità di iscrizione online e all’adeguatezza della tariffa. L’obiettivo è quello di raccogliere l’opinione dei cittadini anche per migliorare e ottimizzare la qualità dei servizi erogati.

Dalle valutazioni espresse, riferite all’anno scolastico 2022- 2023, da parte degli utenti che fruiscono dei servizi di prescuola e doposcuola è emerso un livello di gradimento decisamente buono, con la media dei punteggi compresa tra 7,2 e 8,1.

"Dai risultati del questionario emerge la soddisfazione degli utenti – dice l’assessore alla scuola Laura Farina – sia per i servizi offerti sia per il rapporto tra utenti e sportello dell’ufficio scuola. Come amministrazione, in base alle risposte ricevute, abbiamo apportato modifiche al servizio come ad esempio l’introduzione della possibilità di iscriversi al doposcuola per due o tre giorni anziché solo per cinque giorni, con tariffe ridotte in proporzione ai giorni frequentati".

