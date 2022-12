Promozione di Natale per i nostri affezionati lettori. Fino all’8 gennaio con soltanto 1,79 euro a settimana accesso a tutte le edizioni digitali

Cronaca

Giancarlo Mazzilli sbalzato dall’auto guidata dalla moglie: muore l’ex commerciante di Reggio Emilia

Tragico incidente ieri in un parcheggio di via le Isonzo, la donna è ripartita mentre il marito stava salendo. È accusata di omicidio stradale. L’83enne gestì per mezzo secolo lo storico negozio di biancheria in via Crispi