Promozione, il Baiso/Secchia vuol fermare la corsa della Pieve

Sono sei gli anticipi di oggi nei dilettanti (fischio d’inizio per tutti alle ore 15): spicca l’impegno del Baiso/Secchia (42 punti) nel girone A di Promozione. Gli appenninici ospiteranno, sul sintetico di Fiorano, La Pieve Nonantola (46 punti). Il Baiso viene da tre vittorie e un pari, ma La Pieve viene da 10 risultati utili di fila. L’arbitro: Marius Marian Cobzaru di Bologna.

Doppio appuntamento in Prima: nel girone B ecco l’Atletico Bibbiano Canossa (35) pronto a ricevere la visita del Marzolara (33). Una sfida da playoff, con l’Atletico in serie utile da ben 14 partite; l’ultima sconfitta risale al 27 ottobre, nella gara d’andata con lo stesso Marzolara (1-0). Arbitrerà Alberto Felicioni di Forlì.

Poi il girone C: gara interessante tra Rubierese (36) e FalkGalileo (34). Gli ospiti sognano vittoria e sorpasso sui biancorossi. Arbitro: Klevis Kada di Piacenza. Doppio match in Seconda. Ecco il girone D, con la Virtus Calerno (25) che ospiterà lo Sporting Club Sant’Ilario (24). I primi sono in coda per un posto nei playoff, stesso discorso per lo Sporting. A Calerno nelle ultime tre sono arrivate due vittorie, mentre a Sant’Ilario l’hurrà manca da tre partite. Arbitro: Robert Georgel Floria di Reggio Emilia.

Passiamo al girone E: sfida dagli obiettivi completamente diversi quella tra Boiardo Maer (18) e Celtic Cavriago (37). La capolista Celtic sogna l’allungo sullo United Albinea: il Boiardo, invece, è a +2 sui playout. Arbitrerà Yassine Lassouli di Reggio Emilia.

Chiudiamo con la Terza: derby appenninico tra Felina (17) e Collagna (19). I biancorossi vengono da una vittoria, mentre il Felina da tre sconfitte di fila. Arbitro: Matteo Buzzella di Reggio Emilia.

Panchine: due novità. In Seconda (E) Gian Paolo Benetti torna alla guida del Montecavolo, al posto di Stefano Lamanda. In Terza, al Gatta, ecco Angelo Boni al posto di Fabrizio Bedeschi.