Pronostico rispettato. Dosso vince gli assoluti

Non poteva perdere… e infatti ha vinto.

Zaynab Dosso, 25enne velocista rubierese tesserata per le Fiamme Azzurre ha vinto il titolo tricolore dei 60 piani indoor, correndo in un ottimo 7’’07, con le avversarie staccate di un paio di metri.

Seconda è infatti giunta Gaya Bertello in 7’’28, sull’esperta Gloria Hooper in 7’’30.

In batteria Zaynab aveva vinto in 7’’10, con un’eccellente partenza.

La Dosso ha onorato questi campionati disputati ad Ancona, dimostrando ottima applicazione in una manifestazione snobbata da alcuni suoi colleghi.

Li ha usati come proficuo allenamento in vista dei ben più impegnativi campionati europei che si disputeranno in Olanda dal 6 al 9 marzo, poi seguiti dai mondiali cinesi del 21/23 marzo.

Per lei è l’ottavo titolo italiano assoluto ed è la decima volta che corre i 60 sotto i 7’’10, quando prima di lei il record italiano era 7’’19.

Dai campionati svizzeri arriva un risultato che mette pepe sui prossimi europei, con Mujinga Kambudji che corre in 7’’03, secondo tempo mondiale dell’anno, davanti al 7’’05 di Zaynab. C’erano anche altri italiani ai tricolori di Ancona, con la pesista Vivian Osagie della Self Montanari e Gruzza che coglie un eccellente quarto posto, migliorando il primato provinciale con m 14,88.

Vivian ha fatto decisamente bene, con altri due lanci oltre i 14 metri, finendo a soli ventiquattro centimetri dal bronzo e dimostrando grandi progressi.

Giuseppe Gravante della Corradini è giunto quinto sui 3000 in 8’17’’45, Alessia Baldini sesta con la staffetta 4x2 giri con i colori della Fratellanza Modena in 3’51’’42, Greta De Pietri (Atletica Reggio) 29ª sui 60 piani in 7’’72.

Ultramaratona. Nella vicina Porto Recanati si sono disputati i campionati italiani della 100 chilometri.

Antonio Tallarita, tesserato a livello di Fidal con l’Atletica Licata, centro siciliano da cui l’ingegnere-maratoneta proviene, ha chiuso al secondo posto nella categoria SM 65 nel tempo di 10 ore, 57’35’’.

Giovanili. Ottimi risultati dai campionati invernali di lanci disputati a Misano Adriatico.

La neo azzurrina Giulia Landini vince il martello allieve con m 40,30, Asia Campani il martello cadette con 39,46, Samuele Paganelli il disco allievi con 47,73, Cristiano Strapazzini il giavellotto allievi con 49,81.

A Padova Elettra Maccari vince i 60 hs. cadette in 9’’09, poi è seconda nel salto triplo con m 10,91.

Claudio Lavaggi