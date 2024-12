"Pronta a difendere il mio Appennino"

Con i suoi 30 anni, Anna Fornili era la più giovane consigliera dell’Emilia Romagna presente ieri per l’inaugurazione. E come tale le è stato affidato il ruolo di segretaria pro tempore dell’assemblea. "E’stata l’emozione più grande per me – racconta - debuttante in un consesso di politici molto bravi e molto esperti, un grande onore. Credo di essermela cavata bene. Tanto più che ho potuto esprimere anche i miei primi voti ed è stata una sensazione particolare dover essere io a chiamare. Sono già concentrata sul lavoro da fare, restando agganciata al territorio: non dimentico di essere la prima consigliera dell’Appennino reggiano".

Gabriele Gallo