Pronta la nuova ambulanza

Inaugurata la nuova ambulanza ‘Ema 25’ donata dall’azienda Casalgrande Padana. I 25 anni di Ema Emilia Ambulanze sono stati celebrati nel piazzale antistante la sede di via Santa Rizza con una festa. Oltre ai volontari, erano presenti il sindaco Giuseppe Daviddi, assessori e consiglieri, il presidente di Casalgrande Padana Franco Manfredini, il parroco don Carlo Castellini, l’on. Andrea Rossi, il direttore del distretto sanitario di Scandiano Marco Ferri. "Ringraziamo di cuore – dicono da Ema – il Cda di Casalgrande Padana e il presidente Manfredini per questa importante donazione: l’ambulanza entra così a far parte del parco mezzi dell’associazione e sarà impiegata in servizio di emergenza-urgenza già a partire dalle prossime settimane". Daviddi ha ringraziato "Ema e tutti i volontari che si sono sono avvicinati all’associazione, importantissima per il territorio".

m. b.