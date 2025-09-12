Pronta la nuova sede del D’Arzo: "Spazio a didattiche innovative"

Lunedì i 382 studenti dell’istituto superiore D’Arzo entreranno per la prima volta nella nuova sede, che raccoglie l’indirizzo grafico, tecnico e professionale. Il cantiere avviato nel marzo 2023 e ormai giunto a conclusione. L’ex fabbrica Conserviera Europa è stata trasformata in un edificio moderno, luminoso, a emissioni zero, con 20 aule, 7 laboratori, due sale multifunzionali e una sala lettura, distribuiti su tre piani per oltre 3.200 metri quadrati di superficie utile. Il tutto che ruota intorno ad una luminosa "piazza centrale" cin un alto soffitto che arriva fino al tetto.

Il progetto è il risultato di una sinergia istituzionale: il Comune ha acquisito l’area dai privati attraverso un accordo urbanistico, mentre la Provincia ha guidato progettazione (iniziata nel 2021) ed reperimento delle risorse: quasi 7 milioni di euro. Fondamentale l’apporto dell’Unione Europea con il programma Next Generation, insieme ai fondi provinciali (circa 2,5 milioni). L’inaugurazione pubblica è prevista il 18 ottobre alle 18. Come raccontato da Telereggio, la dirigente scolastica Elena Viale evidenzia come la scuola accolga 19 classi, mentre per la vicepresidente della Provincia con delega alla scuola, Francesca Bedogni, il nuovo complesso rappresenta anche l’occasione per sperimentare modalità didattiche innovative, in spazi pensati per favorire creatività e collaborazione.

f. c.