Pronta la palestra di via Longarone

Sono terminati a Scandiano i lavori strutturali nella palestra di via Longarone per un investimento complessivo di 118mila euro. Un’opera certamente molto importante per la comunità scandianese e in particolare per i tanti sportivi che frequentano la struttura.

Negli ultimi tre anni la palestra è stata interessata da interventi mirati a migliorarne soprattutto l’efficienza e ovviamente anche la sicurezza. Le opere sono iniziate nel 2023 con l’installazione di una tribuna da 50 posti e anche il rifacimento dei canali di gronda interni e hanno segnato l’inizio di un percorso di riqualificazione complessivo (23mila euro).

"Lo scorso agosto la giunta comunale – dicono dall’amministrazione scandianese – ha approvato una nuova perizia di spesa da 95mila euro per il rifacimento del manto di copertura degli spogliatoi, resa urgente dalle infiltrazioni dovute al degrado delle guaine impermeabilizzanti. Aggiudicati i lavori alla Gal S.r.l., il cantiere si è concluso regolarmente a marzo con la posa di una copertura metallica pedonabile, dotata di sistema di fissaggio a scatto e strato isolante".

Il nuovo rivestimento garantisce quindi protezione duratura e isolamento termico, risolvendo definitivamente il problema delle infiltrazioni, anche in corrispondenza di elementi complessi come cupole ed espulsioni. "L’intervento – spiegano dal Comune – si integra perfettamente con il piano di efficientamento energetico avviato nell’anno 2023: il relamping completo di palestra e spogliatoi e l’installazione di un impianto fotovoltaico da 30 kWp, finanziati con circa 150mila euro di fondi Pon Imprese e Competitività 2014-2020.

In parallelo è stata avviata la pratica per l’accesso agli incentivi Gse del Conto Termico per massimizzare i risparmi energetici". Nelle prossime settimane, a completamento dei lavori della struttura di via Longarone, partirà inoltre la fase di risanamento degli intonaci e la tinteggiatura del corpo spogliatoi per restituire dunque ai cittadini una struttura più accogliente e funzionale.

"Con questi interventi l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno per lo sport, garantendo agli istituti scolastici e alle società sportive un impianto rinnovato, sicuro ed efficiente", sottolineano sempre dal Comune di Scandiano annunciando la conclusione dei lavori.

Matteo Barca