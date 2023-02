SCANDIANO

Sabato sarà ufficialmente aperta, dalle 10, la nuova area sgambamento cani di Scandiano del quartiere Cappuccini nella zona verde tra via Libera e via San Francesco. Si sviluppa parallelamente alla ferrovia, sufficientemente lontana dalle abitazioni da non creare disagi, nella zona verde accessibile comodamente dal parcheggio di via Libera. Sono state realizzate due aree debitamente recintate, suddivise per cani di piccola taglia e cani di grossa taglia per una superficie complessiva pari a circa 1400 mq. Entrambe sono dotate di recinzione di perimetrazione con un cancello di accesso. All’inaugurazione saranno presenti le autorità e il centro soccorso animali di Arceto che, insieme a istruttori cinofili e accompagnatori, sarà a disposizione per le domande dei partecipanti.

m. b.