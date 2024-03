Pronta per l’estate la torre dell’orologio

Saranno ultimati quest’estate i lavori nella torre dell’orologio di Rubiera, ma non è detto che – per stralci – alcuni spazi dello storico edificio non possano essere riaperti prima.

La giunta comunale aveva approvato nel 2022 il progetto esecutivo per realizzare il recupero della torre dell’orologio che ospiterà la nuova sede del servizio sociale e uno spazio polivalente dedicato principalmente ai giovani. Si tratta di uno storico edificio situato di fronte al municipio: nel passato erano stati individuati dei problemi strutturali.

"Proseguono i lavori nella torre dell’orologio – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro –. La spesa complessiva per l’intervento è di circa 900mila per il recupero di uno dei simboli del paese che segna il tempo e l’orizzonte di Rubiera da metà del Cinquecento".

"Il piano terra – ricorda il primo cittadino – sarà destinato ai giovani con uno spazio per studiare e passare del tempo insieme, arredato con un processo di partecipazione".

Cavallaro inoltre sottolinea che ai piani superiori, raggiungibili con il nuovo ascensore, sarà predisposta "la nuova sede del polo dei servizi sociali con spazi appositamente pensati allo scopo; all’ultimo piano sono previsti spazi per riunioni e culturali con la possibilità di esplorare anche l’orologio".

L’amministrazione comunale da tempo aveva annunciato che era stata avviata una progettazione partecipata rivolta allo spazio per i giovani.

Uno dei palazzi più importanti del centro storico di Rubiera "conoscerà una nuova vita e diventerà punto di attrazione e di vitalità", evidenziò il primo cittadino Cavallaro dopo che era stato approvato in giunta il progetto esecutivo finale per il recupero dopo l’apporto positivo della Soprintendenza. Un’operazione attesa da tanti cittadini che permetterà pure una riqualificazione del centro storico. I lavori saranno terminati nei prossimi mesi.

"Il cantiere sarà ultimato quest’estate – conferma Cavallaro –. Probabilmente però si potrà riaprire per stralci anche prima iniziando già dal piano terra. C’è interesse e curiosità tra i rubieresi per il futuro di questo nostro storico edificio, chiuso alla fruizione pubblica da una trentina d’anni. Saranno presentate tante novità".

Emanuele Cavallaro ricorda che anni fa questo luogo ospitò la biblioteca, poi spostata al palazzo civico. "E’ un cantiere certamente complesso che stiamo seguendo con grande attenzione", osserva il sindaco.

Matteo Barca