Pronti 300mila euro per sistemare le strade comunali

Previste risorse da bilancio comunale per 300mila euro per la manutenzione di strade di competenza del Comune di Correggio per il 2024. Una somma di 200mila euro è inserita tra le spese per manutenzione strade e altri centomila derivano da introiti per sanzioni legate al Codice della strada. Approvato il progetto esecutivo dalla giunta: una possibilità per ripristinare maggiori condizioni di sicurezza su strade da tempo al centro di proteste per situazioni ritenute inadeguate da molti cittadini.