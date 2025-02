Pronti a diventare volontari?. Sono aperte le iscrizioni all’Avo

Aperte le iscrizioni per diventare volontario ospedaliero all’Avo di Correggio. Sono previsti cinque incontri online, dal 4 al 18 febbraio, in orario serale. La partecipazione è gratuita previa iscrizione, possibile al link: https://forms.gle/XPLJ3cVAAy1Qe24y5. Successivamente, il 7 e il 12 marzo, si terranno due incontri sui servizi specifici di Avo Correggio, in presenza all’ospedale San Sebastiano, a completamento del corso. Per iscriversi a Avo Correggio è necessaria la frequenza a almeno quattro dei cinque incontri online e a almeno uno di quelli in presenza e sostenere con esito positivo, al termine del corso, un colloquio conoscitivo nella sede dell’associazione. Per informazioni: tel. 338-2945719 (Elena) oppure con un messaggio via mail a segreteria@avocorreggio.it. Il corso online permette l’accesso anche ad altri gruppo Avo attivi nella realtà regionale.