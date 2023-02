Pronti ad accogliere i bimbi?

L’associazione Jaima Sahrawi di Reggio, in collaborazione con il Comune di Gualtieri, promuove anche quest’anno l’accoglienza estiva in famiglia di bambini del Sahara. Stasera alle 20,30 si svolge un incontro informativo sugli aspetti organizzativi del progetto accoglienza e per cercare nuovi ospitanti. L’incontro si terrà nell’atrio di Palazzo Bentivoglio, in piazza Bentivoglio a Gualtieri. Il progetto "accoglienza in famiglia" si concretizza nell’ospitare le prime tre settimane di luglio, minori provenienti dai campi profughi del deserto nel sud ovest dell’Algeria. I bambini , tra gli otto e i dieci anni di età, parteciperanno ai centri estivi del territorio ed è previsto anche un percorso sanitario garantito con fondi pubblici dalla Regione Emilia-Romagna, con un programma di esami, analisi e visite specialistiche.