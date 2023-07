di Ylenia Rocco

"Siamo pronti ad accogliervi a braccia aperte". E’ tanto emozionato Roberto Vassallo, il presidente dell’associazione Aut Aut di Reggio Emilia, nell’annunciare l’apertura del bar della struttura "PlanetAut" - il primo locale della nostra provincia, ma anche dell’Emilia Romagna, dove a lavorare saranno i ragazzi autistici -, all’ex bocciodromo di Casalgrande, in via Santa Rizza, prevista alle ore 19 di sabato prossimo. E, ricordando quando il progetto era solo sulla carta, "faccio fatica a crederci" risponde.

"Dare un futuro a questi ragazzi è indescrivibile – spiega Vassallo –, non c’è stipendio che ti possa ripagare".

Ad essere eccitati non sono solo i membri dell’Associazione, ma soprattutto i giovani autistici che formeranno lo staff.

"Non vedono l’ora di iniziare – continua il presidente di Aut Aut –; mio figlio Daniel, per esempio, aveva detto di voler lavorare solo il giovedì sera, ora invece vuole esserci dal martedì al venerdì".

Sabato il taglio del nastro riguarderà dunque solo la zona bar.

Il resto della struttura, che comprende la pizzeria, il ristorante e la sala da ballo, verrà invece inaugurata a ottobre, con la presenza di un caro amico dell’Associazione, il comico Giuseppe Giacobazzi.

"I ragazzi inizieranno a lavorare poco alla volta, non vogliamo che si spaventino per l’affluenza che ci aspettiamo nel weekend – spiega Vassallo –. E’ per questo motivo che PlanetAut partirà a pieno regime da ottobre, vogliamo dare il tempo ai nostri ragazzi di inserirsi nel nuovo ambiente, all’inizio aprendo solo ad alcune cene private tra amici".

Mentre otto ragazzi autistici si stanno preparando e formando al centro formazione professionale Fondazione Alberto Simonini di Reggio, PlanetAut intanto prende già le prime prenotazioni. "Il 7 settembre – aggiunge orgoglioso Vassallo – abbiamo una tavolata di cento persone".

PlanetAut è un’azienda totalmente privata, che stipendierà i ragazzi secondo il normale contratto nazionale dei lavoratori, senza distinzione tra normodotati, che affiancheranno i disabili, e ragazzi autistici.

"Chi verrà a mangiare da noi farà pure beneficenza – ribadisce ancora una volta Roberto Vassallo – perché l’utile aziendale di fine anno sarà donato ai ragazzi con un disturbo dello spettro autistico più grave e che per questo non riescono a lavorare".

Alla realizzazione di questo nobile progetto, che viaggia sull’idea che sia ‘vietato calpestare i sogni’, hanno contribuito numerose realtà locali.

"Ci hanno appoggiato senza che chiedessimo nulla, è commovente – conclude il presidente dell’associazione Aut Aut, Roberto Vassallo –. L’azienda Li&Pra ha donato più di 20mila euro tra carta da parati, pavimenti e pittura; gli artigiani del distretto di Scandiano e Casalgrande, che hanno montato il mobilio, hanno scontato la manodopera del cinquanta per cento; la Vetreria Scandianese ha regalato la vetrina del bar; l’azienda E80 di Grassi invece ha messo a disposizione il suo personale per la pubblicità di PlanetAut; mentre la pizzeria Pizzikotto si è offerta di aiutarci per le pizze, e con loro tanti altri ancora..".