Pronti i tre nuovi campi per gli appassionati di padel

Corsa tra gli appassionati di padel per essere i primi, domenica, a giocare sui tre campi (illuminati e riscaldati) del rinnovato Centro sportivo Notari. Alle ore 14 infatti si terrà il taglio del nastro, alla presenza del vice presidente dell’Us Montecchio, del presidente provinciale dell’Uisp Azio Minardi oltre che del sindaco Torelli e dell’assessore allo Sport Ferri. Ma per tutta la giornata saranno già attivi i campi da tennis, da padel (gestiti dalla Valsport di Alessandro Delmonte) e da calcetto, che si possono prenotare anche tramite l’app Sportclubby.

Sarà operativo anche il bel bar - quasi una club house, che con la sua distesa promette di diventare uno dei punti di ritrovo preferiti dell’estate. Intanto il Montecchio Calcio ha trasferito le partite della prima squadra dal D’Arzo al Notari, per puntare i fari sul progetto di riqualificazione della storica area sportiva. In gennaio sarà operativo il nuovo campo sintetico di calcio a 7 (destinato alla Scuola calcio e al Settore femminile), e ripartirà il tennis indoor (su cemento). Presenti anche un campo sintetico per calcio a 5 e quello in erba da 11. "In termini economici, da parte del Montecchio, l’investimento è ingente - commenta il presidente Massimiliano Palmia - ma abbiamo fatto volentieri questo sacrificio per ridare vita a un’area che sarà a disposizione di tutta la collettività, in modo che il nostro paese continui ad essere un punto di riferimento per gli sportivi della Val d’Enza e non solo".

Francesca Chilloni