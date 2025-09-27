Pronti via: c’è la Coppa. Correggio a Trissino

Giornata d’esordio per l’hockey su pista nazionale con al via la Coppa Italia di Serie A2 e Serie B, presenti cinque formazioni reggiane, quasi tutte possibili protagoniste.

SERIE A2. Stasera alle 20.30 è la BDL Mini Motor Correggio esordisce al PalaDante di Trissino, con gara trasmessa sul canale YouTube "Skate Italia-Hockey Pista". Sarà l’esordio in Italia per il tecnico Ramon Pardo, alla prima gara ufficiale nel nostro paese dopo aver allenato in Spagna fino all’OK Liga, il massimo livello dell’hockey spagnolo. Correggio è inserita nel girone A insieme a Seregno, Trissino, Montebello e Valdagno, passa solo la prima. I convocati: i portieri Potenza e Dimone e gli esterni Pallares, Casari, Righi, Menendez, Caroli, Manuele Pedroni, Matteo Holban e Gabbi.

Il Centro Palmer Roller Scandiano gioca invece domani a Forte dei Marmi dalle 18 e così la vede il capitano rossoblù, Lorenzo Barbieri: "Durante la preparazione ho visto un gruppo che ha lavorato molto bene, dimostrandolo nelle amichevoli disputate con prestazioni in crescendo: la trasferta è ostica, ma io sono fiducioso". Diretta Youtube FISR; mister Mariotti ha convocato Barbieri, Bozzetto, Busani, De Stefano, Stefani, Roca, Taiti, Tognacca, Uva, e Mattia Vaccari.

SERIE B. Oggi alle 18 presso l’Arcostruttura di Scandiano, ecco il debutto stagionale della Rotellistica Scandianese, contro il Pico Mirandola B. Squadra al completo per il nuovo tecnico Daniele Uva e dunque Moncalieri e Greta Ganassi in porta, esterni Castaldi, Vivi, Gioele Ganassi, Diego Vaccari, Consiglio, Ehimi, Pozzi e Gabriele Ganassi. Roller Scandiano-Minimotor Correggio si gioca mercoledì 1 alle 20. A Novara, oggi e domani in pista le under 13 di Correggio e Rotellistica Scandianese nel torneo Next Generation con Follonica e le padrone di casa.

