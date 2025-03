Pronti, via: Pedroni in gol dopo 31 secondi

Il completamento della giornata dei campionati di hockey su pista ha portato in casa reggiana ben 13 punti sui 15 disponibili, con il pareggio della Bdl Minimotor in A2 e le vittorie di Centro Palmer in A2, Roller Scandiano, Minimotor Correggio e Rotellistica Sasco Scandianese in Serie B. Riposava il campionato femminile e pure la seconda squadra di B di Correggio, l’Italplastics.

In testa al girone D della Serie B troviamo la Minimotor Correggio che ha sconfitto 12 a 2 la cenerentola Modena. A referto nella squadra di Granell, Federico Pedroni, Gabbi (3 gol), Manuele Pedroni (3), Matteo Holban (5), Righi 1, Simonelli e Severi. Contro il Modena sono bastati 31 secondi per sbloccare il risultato con Manuele Pedroni; poi il 2 a 0, il 2-1, 5-1 a fine primo tempo, sino al 12-1. Manuele Pedroni è uno dei gioiellini di Correggio: compirà 18 anni il prossimo 24 marzo; nella prima parte della stagione 2024/25 ha segnato ad oggi l’incredibile numero di 74 gol, suddivisi tra campionato e Coppa Italia: 14 in A2, 45 in Serie B, oltre ai 15 nelle due categorie giovanili. E ovviamente non è finita qui.

Il Roller Scandiano ha vinto a Mirandola 5 a 4 (pt 2-1) una gara davvero non facile. La squadra allenata da Nicolò Busani e nella quale gioca anche il fratello Riccardo, ha schierato anche due ragazze, l’esterno Anna Berti e il portiere Chiara Pisati. A referto, dall’inizio il portiere Francia, Ranati, Montanari (2), Montecroci (1) e Riccardo Busani (2); dalla panchina, Nicolò Busani, Berti e Pisati.

La classifica della Serie B, con Pesaro e Modena che hanno giocato una gara in più, vede la Minimotor Correggio a 18 punti (tutte vittorie), la Rotellistica Sasco Scandianese a 15, il Pesaro a 13, Italplastics Correggio e Roller Scandiano 7, Mirandola 4 e Modena. 0. A fine campionato non ci sono promozioni dirette, ma si passerà dai play-off che assegneranno un solo posto in Serie A2.

Claudio Lavaggi