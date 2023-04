"Pronto il bando per il garante dei detenuti"

Il garante dei diritti dei detenuti è in arrivo. Lo garantisce Daniele Marchi, assessore al Welfare del Comune di Reggio. La sollecitazione del presidente della Commissione Parità e Diritti della Regione Federico Amico e del Garante regionale Roberto Cavalieri "ci trova sia pronti che concordi", risponde il membro della giunta.

"Proprio questo lunedì è stato fatto un ulteriore passo verso la nomina del Garante comunale dei detenuti: dopo l’approvazione del Regolamento lo scorso autunno, abbiamo inserito nella variazione di Bilancio appena approvata le risorse necessarie per l’indennità prevista dal Regolamento stesso (uno stanziamento annuo di 10mila euro) – entra nei dettagli Marchi – Ci sono ora le condizioni per pubblicare l’Avviso pubblico (indicativamente entro un mese) e avviare la fase di selezione e nomina che coinvolgerà direttamente il Consiglio comunale. La nomina del Garante è un passo importante, ma il 2023 sarà un anno particolarmente complesso per l’“universo carcere”, per le persone in esecuzione penale e per tutti gli operatori chiamati a lavorare per il loro reinserimento sociale. È l’anno della riforma Cartabia e i territori devono prepararsi a gestire al meglio il suo impatto sulle comunità".

Per questo motivo la scorsa settimana si è insediata in Regione la Cabina di regia per il coordinamento delle politiche a sostegno del reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria privativi o limitativi della libertà personale: uno strumento di coordinameto e programmazione condiviso tra Regione, Comuni di città sede di carcere e articolazioni territoriali dell’Amministrazione della Giustizia.

"Sono in arrivo importanti risorse - circa 2 milioni di euro su base regionale da Cassa delle Ammende e dalla Regione - per l’implementazione di progetti e attività per il reinserimento delle persone in esecuzione penale – spiega Marchi – Queste risorse serviranno anche al territorio di Reggio Emilia per lavorare su tre fronti distinti e connessi. Uscirà entro l’estate il bando a sostegno delle attività promosse all’interno degli Istituti penali del valore di circa 100.000 euro per un biennio per lo sviluppo di attività intra-murarie di supporto all’attività trattamentale interna a beneficio dei detenuti. L’obbiettivo, come richiamato anche in sede di Comitato locale esecuzione penale Adulti (Clepa), sarà quello di sostenere l’integrazione di diverse azioni, valorizzando e ampliando la rete già esistente sulla base di una visione condivisa. Entro giugno è intenzione della Cabina di regia regionale presentare a Cassa delle Ammende una proposta progettuale che potenzi le risorse a disposizione dei territori per il supporto alle misure alternative alla detenzione: casa, lavoro e socialità".