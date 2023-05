Pronto il cantiere per modificare la viabilità

Un intervento da quasi 600 mila euro è in programma a Campagnola, finanziato dal Pnrr, che punta a risolvere entro la fine dell’estate i problemi di viabilità su via Reggiolo, con la messa in sicurezza e il ripristino della parte più bisognosa di interventi dell’importante arteria stradale. Dall’8 maggio, per consentire i lavori, della durata di tre mesi, è prevista la modifica della viabilità in via Reggiolo, con accesso garantito ai residenti e ai mezzi diretti ai fondi agricoli. Le lavorazioni riguarderanno la ricostruzione dell’intero pacchetto stradale nel tratto più a nord, tra la Provinciale 5 alla Bernolda passando dall’Oasi Celestina e fino al limitare dle tratto alberato.

L’intervento è il frutto di tre anni di lavoro avviati dal Comune di Campagnola con la richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno nel 2020 per interventi contro il dissesto idrogeologico, successivamente confluito nel Pnrr, per un importo complessivo di quasi 597 mila euro a fondo perduto, sempre con soldi pubblici, senza intaccare le casse comunali. Presto dovrebbero partire anche i lavori alla rotatoria tra via Mazzolari e la Provinciale 30.