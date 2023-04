Pronto soccorso, 48 pazienti visitati nei primi due giorni

Diciassette pazienti si sono presentati al Punto di primo soccorso dell’ospedale San Sebastiano di Correggio nel primo giorno di riapertura. Lunedì mattina, quando mancavano cinque minuti alle otto, si è presentata una pensionata ultraottantenne per chiedere se poteva portare a far visitare il figlio, cinquantenne, in quanto "non stava bene". Nella stessa giornata si sono presentati altri sedici pazienti per malesseri o per piccoli traumi, tutti codici bianchi o verdi. Sono stati tutti medicati e dimessi, ad esclusione di un ricovero in Medicina. Alle 20 il reparto ha chiuso regolarmente, non essendoci pazienti in attesa di visita.

Sono stati invece 31 i pazienti visitati martedì, tutti entro le 20, con patologie non gravi, tra malori ed eventi traumatici. Tre i ricoveri: due nel reparto di Medicina del San Sebastiano, mentre un altro caso è stato trasferito in ambulanza all’ospedale civile di Guastalla, per una consulenza chirurgica. Ma il desiderio dei cittadini del distretto sanitario della Pianura reggiana resta quello di tornare ad avere a disposizione un vero e proprio "pronto soccorso" ospedaliero, aperto 24 ore su 24. Fortissima la delusione espressa sui social da molti cittadini a corredo della notizia dell’inaugurazione del rinnovato reparto di "primo intervento", avvenuta lunedì mattina.

Antonio Lecci