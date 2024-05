"Pronto soccorso a rischio, fate chiarezza"

"Il pronto soccorso di Scandiano sarà chiuso: l’Ausl di Reggio e il Partito Democratico abbiano il coraggio di dirlo ai cittadini prima delle elezioni". A sollevare il problema le due liste civiche del sindaco uscente di Casalgrande Giuseppe Daviddi (nella foto piccola) assieme alla Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità). Il tema del pronto soccorso del Magati, dopo la pandemia, ha spesso sollevato polemiche politiche. Attualmente è operativo nell’orario diurno. "La strategia di riduzione dei servizi di emergenza e urgenza continua senza sosta e anche il pronto soccorso di Scandiano ne sarà probabilmente vittima – dicono le liste ‘Noi per Casalgrande’ e ‘Siamo Casalgrande’ e la Fials –. Ciò che l’Ausl e il Pd attualmente al governo delle politiche sanitarie della Regione e distrettuali non stanno comunicando ai cittadini e ai futuri elettori, a cui chiederanno il voto, è che anche il vitale servizio di pronto soccorso subirà la stessa sorte di molti altri pronto soccorso. Nonostante la mobilitazione popolare che ha raccolto oltre 5mila firme per la salvaguardia di questo servizio fondamentale, sembra ormai certo che dopo le elezioni il pronto soccorso sarà soppresso. Al suo posto sarà con ogni probabilità istituito un Cau, un servizio di assistenza per problemi di salute non gravi, non adatto alle situazioni di emergenza grave". Le due liste e la Fials hanno ricordato che il pronto soccorso, dopo una lunga chiusura per l’emergenza sanitaria, è stato riaperto "in forma ridotta con un servizio solo diurno e con medici assunti a chiamata anziché stabilmente. Gli ingenti investimenti pubblici per il suo ammodernamento rischiano di essere vanificati da una successiva riduzione a Cau: uno spreco di denaro pubblico. La decisione del Pd di Casalgrande di non sostenere né la mozione né la raccolta firme per salvare questo servizio, insieme al fatto che le firme raccolte sono state ignorate senza discussione dalla Regione, evidenziano un distacco tra la volontà dei cittadini e l’azione politica".

Per le due liste di Daviddi e la Fials si tratta di un tema "fondamentale, assente, non casualmente, da questa campagna elettorale. Per questo motivo è importante che ora, prima delle elezioni, venga detto chiaramente ai cittadini ciò che li attende dopo il voto: la soppressione del pronto soccorso. Un quadro locale molto preoccupante che si integra con i dati allarmanti sulla gestione del pronto soccorso nella regione. I lunghi tempi di attesa mettono a dura prova la fiducia nella capacità del sistema sanitario di rispondere alle emergenze". Venerdì, alle 21 in piazza Ruffilli a Casalgrande, si terrà un dibattito pubblico sul pronto soccorso scandianese alla presenza di esponenti sindacali della sanità. Intanto pure Fabio Pederzoli, esponente del centrodestra, prende posizione sul tema: "Sull’ospedale Magati è necessario raccogliere idee, anche asimmetriche e innovative, per ripensare il futuro della struttura – dice il candidato consigliere comunale per la lista Uniti per Scandiano –. La gestione dell’ospedale del nostro distretto non può essere lasciata al caso. La sinistra scandianese non avrà certamente gioito delle difficoltà evidenti del Magati, ma sicuramente ha palesato di avere ben poca voce in capitolo per farsi ascoltare dalla Regione".

Matteo Barca