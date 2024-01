Pronto soccorso chiuso di notte, il sindaco: "Fiore all’occhiello"

Il sindaco Fausto Torelli risponde piccato sul suo profilo Facebook all’avvocato Filippo Borghi, che aveva denunciato criticità per la chiusura notturna del Pronto soccorso dell’ospedale Franchini. Il primo cittadino difende tutti gli operatori e ha definito questo nosocomio un gioello. "Il Pronto soccorso di Montecchio – dice il sindaco - definito in modo inqualificabile….il termine "vergogna " non appartiene assolutamente al nostro Franchini , vero fiore all’occhiello del patrimonio sanitario della regione, non solo del nostro territorio". "Sorprende – interviene Filippo Borghi – la risposta diretta e personale del sindaco il quale, senza minimamente dispiacersi dell’accaduto o comunque sincerarsi della salute di un suo concittadino, non perde occasione per autocelebrarsi elencando i propri titoli ed esperienze professionali. La mia segnalazione è ben lontana dall’essere un attacco personale al primo cittadino di Montecchio che sembra invece averla recepita proprio in tal senso. Io stesso ho riconosciuto che il Franchini è il fiore all’occhiello del nostro amato paese e proprio per questo motivo andrebbe protetto, curato e implementato a ogni costo. Non svuotarne pian piano l’intera funzionalità. La professionalità dei sanitari non è mai stata messa in discussione né contestata, anzi, sono sicuro che possiamo vantare un pool di professionisti esperti, preparati e disponibili che ogni giorno si spende per garantirci un servizio efficiente e tempestivo. Ritengo che il focus su cui è necessario soffermarsi sia l’inutile necessità di doversi recare fino a Reggio in caso di grave emergenza. Sottoporsi poi a una diagnosi telefonica in orario notturno può essere utile ad agevolare e alleggerire il servizio, ma non certo a sostituirlo completamente, soprattutto in caso di emergenza. Spiace annotare che una segnalazione venga derubricata a polemica sterile".

Nina Reverberi