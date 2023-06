"Pronto soccorso e automedica Chi voleva cancellarli ora si vanta"

"Il finale della travagliata vicenda del pronto soccorso e dell’automedica di Scandiano sembra assumere il registro della commedia. Alla fine il mantenimento del servizio di automedica accontenta tutti tanto che tutti se ne attribuiscono la paternità, infervorandosi per il meraviglioso risultato a cui stavano in segreto e silenziosamente lavorando, mentre gli altri, quelli cattivi, stavano addirittura in piazza a chiedere le firme alla gente". A sostenerlo è Giorgio Bottazzi (foto), consigliere comunale a Casalgrande del Movimento 5 Stelle, sulle novità per la sanità.

"Peccato che per oltre un anno – sottolinea l’esponente di minoranza – i vertici di Ausl Reggio e i vari amministratori Pd del territorio abbiano cercato di convincerci che in fondo il pronto soccorso di Scandiano non era poi così necessario e diminuendo il numero di automediche la qualità degli interventi di urgenza nella nostra provincia non sarebbe peggiorato. Cos’è che è cambiato, allora, da un anno fa? Forse la ‘fifa’ di perdere Comuni e Regione ha spinto certi amministratori ad alzare la voce in tempo utile per le elezioni comunali e regionali?".

Anche il M5S aveva promosso la raccolta firme, consegnata in Regione, proposta a Casalgrande per chiedere il servizio h24 del pronto soccorso e automedica di Scandiano. "Ogni commedia che si rispetti – dice Bottazzi – merita un gran finale e qui di certo non manca: basti pensare che il gran risultato di cui tutti si complimentano non è altro che una pezza messa a un danno che loro stessi hanno combinato".

m. b.