Pronto soccorso inaugurato tra luci e ombre

È stato inaugurato ufficialmente il rinnovato pronto soccorso di Guastalla, tra le luci di un investimento evidente per lavori destinati a continuare ancora per potenziare strutturalmente l’ospedale della Bassa, ma anche tra le ombre sul futuro della stessa struttura, con la perdurante chiusura di importanti servizi come Pediatria e Punto nascite, oltre a una serie di situazioni di disagio lamentate dai cittadini, non certo degne del "secondo ospedale della provincia".

Presenti le autorità civili e militari, con i sindaci della Bassa, associazioni del volontariato, ma soprattutto il personale del pronto soccorso, rappresentato dal medico Stefano De Pietri e dal responsabile degli infermieri, Luca Salvarani. A porgere i saluti sono stati il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale, Cristina Marchesi, i vertici sanitari dell’ospedale, la dottoressa Cinzia Gentile, direttore del locale distretto sanitario e ora anche direttore sanitario ospedaliero a livello provinciale, dopo il trasferimento nelle Marche della dottoressa Nicoletta Natalini. L’inaugurazione è stata accompagnata dagli interventi delle autorità e dalla benedizione impartita da monsignor Francesco Marmiroli, per poi procedere col taglio del nastro tricolore. E’ seguita una visita al reparto, anche stamattina frequentato da numerosi pazienti che necessitano di cure mediche e visite di controllo. Ma i lavori non sono finiti: è in programma l’adeguamento antisismico di una vasta ala dell’ospedale, all’altezza dell’ex pronto soccorso, che permetterà di ampliare ulteriormente l’emergenza urgenza guastallese.

Intanto, i consiglieri regionali leghisti Maura Catellani e Gabriele Delmonte chiedono quando torneranno a essere operativi tutti i reparti che a Guastalla erano attivi prima dell’emergenza Covid: "La riapertura dei reparti chiusi avverrà entro il 2023, come ipotizzato? In caso contrario, quali sono le tempistiche previste per la riapertura di tutti i servizi?". Inoltre, il rinnovato pronto soccorso di Guastalla da lunedì prossimo sarà "orfano" di un importante servizio: l’automedica, infatti, si trasferisce alla sede Cri di Novellara, dopo l’accorpamento con quella di Correggio. Un unico equipaggio per un’area geografica davvero molto vasta. Una situazione, questa, che da molti viene considerata come un calo nel servizio dell’emergenza urgenza nella Bassa reggiana.

Antonio Lecci