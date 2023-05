Pronto soccorso, lavori e ritorno nella sede storica

Lavori in corso e progetti in vista per l’ospedale di Guastalla, in particolare il settore del pronto soccorso e dell’Emergenza-Urgenza. Un progetto per ripristinare e ammodernare l’area storica del pronto soccorso, destinata a tornare al precedente servizio, permettendo all’attuale area di Emergenza-Urgenza di essere impiegata per la Medicina d’Urgenza e per un possibile ampliamento dei posti letto di terapia intensiva e rianimazione, oltre che come ulteriore estensione degli spazi dello stesso pronto soccorso.

Nella parte storica del pronto soccorso – destinata a tornare tale – si stanno completando degli interventi di ristrutturazione a ammodernamento piuttosto importanti. Ma ci sono opere da eseguire per consentire alla struttura di essere adeguatamente agibile, per l’utilizzo a cui è destinata.

Ora, con l’emergenza sanitaria ancora in atto, ci sono deroghe che consentono l’utilizzo di strutture sanitarie e ospedaliere anche se non perfettamente a norma. Ma non appena la fase Covid sarà finalmente conclusa, sarà necessario mettere mano ad alcune strutture, tra cui la grossa colonna in cemento che, tra la parte storica dell’ospedale e l’attuale pronto soccorso, era stata a lungo usata come scala e corridoio per le uscite di sicurezza da tutti i vari piani dell’edificio.

Quella grossa colonna in cemento, infatti, non risulta più a norma, soprattutto dal punto di vista antisismico. Inoltre, col tempo si è leggermente inclinata, tanto che gli adiacenti ascensori non sono più utilizzabili a causa di questo "spostamento".

Per quella grossa colonna in cemento è prevista la totale demolizione, che dovrebbe essere attuata con un’azione di smantellamento, pezzo per pezzo, ad opera di un’impresa specializzata. Il tutto con un procedimento che dovrà evitare di interrompere l’attività in ospedale e in pronto soccorso.

Ora è in fase di completamento una nuova area, nella zona sud dell’ospedale, verso i parcheggi, dove sarà collocato in futuro un pronto soccorso provvisorio, per poter liberare (per ovvi motivi di sicurezza legati al cantiere) gli spazi più vicini alla zona in cui si dovranno eseguire opere di smantellamento per rendere l’edificio in regola in base alla normative vigenti.

Poi il pronto soccorso è destinato a tornare nella sua area storica, già sottoposta a intervento di ristrutturazione.

Da ieri, per consentire il completamento di parte del pronto soccorso e sistemare la pavimentazione esterna, è stato chiuso l’accesso – anche alle ambulanze – della "camera calda", che resterà zona di cantiere per diversi giorni.

Per caricare o scaricare i pazienti, i mezzi di soccorso compiono una manovra davanti al pronto soccorso, avvicinandosi in retromarcia all’attuale ingresso provvisorio del reparto.

