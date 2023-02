Pronto soccorso Magati Approvata la ’mozione h24’

Venticinque voti favorevoli, un solo astenuto e una non partecipazione al voto.

E’ terminata così la discussione sulla mozione portata in Sala del Tricolore, ieri pomeriggio, dai consiglieri di consiglieri Dario De Lucia (Coalizione Civica), Paola Soragni (M5s) e Filippo Ferrarini (Alleanza Civica), con l’obiettivo di impegnare l’Amministrazione a farsi portavoce per far sì che il Pronto Soccorso dell’Ospedale Magati di Scandiano possa riaprire per tutto il giorno e non, a partire dal 18 marzo, per dodici ore.

"Quello che per noi è fondamentale – ha sottolineato il consigliere De Lucia – è la visione politica di questa vicenda. Ci sono 7.000 cittadini che, firmando un documento, evidentemente chiedono a noi amministratori pubblici un indirizzo per capire dove si vuole andare e cosa si vuole fare della sanità pubblica a livello territoriale".

In tutti gli interventi che si sono succeduti, il tema ‘caldo’ è stato uno: la mancanza di risorse umane. A sottolinearlo è lo stesso assessore al Welfare, Daniele Marchi, intervenuto nella discussione: "Il consigliere De Lucia ha espresso la sua avversione per le esternalizzazioni, soprattutto in un ambito tanto importante come quello della sanità pubblica – ha rimarcato -. Bene, sapete come riapre il punto soccorso di Scandiano? Grazie ad una cooperativa di medici, quindi ad una esternalizzazione. La carenza di professionisti è un problema strutturale, a livello nazionale, regionale e provinciale. Acuito di più dal fatto che il Governo ha tagliato ulteriormente i sostegni alla sanità pubblica. Quindi, la vicenda del Magati, credo rappresenti plasticamente il problema dell’assenza di risorse umane in un ambito determinante come quello della tutela della salute dei cittadini". In una votazione pressoché unanime a favore della mozione, unica voce fuori dal coro è stata quella di Paolo Genta del Pd che "non senza travaglio", ha deciso di non partecipare al voto perché "questo è un tema al di fuori delle nostre competenze, squisitamente tecnico, che compete alle istituzioni preposte che si avvalgono di professionisti in grado di farlo. Se crediamo che quei ‘tecnici’ non siano in grado di decidere per il meglio, non dobbiamo supplire alle loro mancanze, ma intervenire affinché provvedano a cambiarli".

Presente ad assistere ai lavori anche una delegazione di sindaci e amministratori del territorio interessato dalla riapertura parziale del pronto soccorso del Magati, ‘capitanati’ in particolare dal sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi.

Ni. Bo.