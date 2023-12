Pronto soccorso nel caos: aperta un’altra area

Il "caos" dopo il Cau. Un gioco di parole che evidenzia i problemi di "ambientamento" del nuovo sistema dell’Emergenza-urgenza nel Reggiano. Dopo l’apertura del Cau a Correggio, che all’ospedale San Sebastiano da alcuni giorni sostituisce il precedente Punto di Primo Soccorso, non sembrano risolti i problemi organizzativi da tempo lamentati da cittadini e sindacati. Anzi. Sono ancora molti gli utenti che si presentano al Cau senza la prevista "prenotazione" telefonica preventiva al numero unico dell’Emergenza-urgenza. E non mancano pazienti che, proprio perché non rientranti nella casistica dei servizi erogati dal Cau, vengono inviati ad altre destinazioni. E questo porta a un maggior numero di accessi al pronto soccorso, in particolare quell’ospedale di Guastalla, dove la situazione in certi momenti è davvero caotica. Tre sere fa, infatti, risulta che sia stata aperta un’area, al momento libera, per allestire posti letto per pazienti trattenuti in "osservazione breve", in quanto tutti gli spazi del pronto soccorso, al piano terra, erano completamente occupati, con evidente disagio generale. Comprensibile pure la problematica per il personale in servizio, con medici e infermieri costretti a un super lavoro, che solo a metà mattinata, il giorno dopo, si è finalmente "normalizzato". E ieri pomeriggio il disagio si è ripetuto per l’arrivo, in breve tempo, di diversi "codici rossi". Sembra dunque essere necessario un periodo di "rodaggio" del nuovo sistema di Emergenza-urgenza, per consentire a tutti i cittadini di conoscere nel dettaglio le novità, in particolare sull’accesso ai servizi con telefonata preventiva, con operatori sanitari a indicare le destinazioni di cura in base alla gravità delle patologie segnalate. Si vuole arrivare all’uso dei reparti di pronto soccorso solo per le emergenze più gravi, lasciando invece ai Cau e alle attività di guardia medica i casi che necessitano di intervento medico ma meno gravi, permettendo di ridurre carico di lavoro e tempi di attesa al pronto soccorso. Si ricorda che l’accesso ai Cau avviene dopo contatto telefonico al numero 0522-290001, centrale unica di riferimento per le cure non urgenti dell’intera provincia reggiana. Qui operano un medico e un infermiere adeguatamente formati. L’organico viene incrementato a seconda delle necessità. I Cau aperti 12 o 16 ore (anziché nelle 24 ore) sono integrati col servizio dell’ex guardia medica. Per le emergenze occorre rivolgersi al 118.

Antonio Lecci