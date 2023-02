"Pronto soccorso, preoccupati per l’esternalizzazione del servizio"

Bene riaprire i pronto soccorso, ma qual è la scelta a lungo termine? Se lo chiedono i sindacati in coro, dopo l’annuncio arrivato nei giorni scorsi della ripartenza, dopo anni di stop dovuti sia a ristrutturazioni sia all’emergenza Covid, dei due punti di prima emergenza di Scandiano e Correggio.

"Da giorni si parla dell’ormai imminente riapertura – intervengono Cgil e Cisl – Una riapertura resa possibile dall’affidamento delle attività a tre cooperative vincitrici dei quattro lotti dell’appalto resosi necessario per l’impossibilità di reperimento di medici tramite i concorsi pubblici più volte andati deserti. E’ a partire da qui che Cgil e Cisl provinciali ribadiscono la loro contrarietà e preoccupazione per una scelta che indebolisce il perimetro pubblico e non ha visione di prospettiva. Una soluzione transitoria, si dice, ma difficile immaginare che fra sei mesi ci siano le condizioni per fare scelte alternative. E nel frattempo occorre vigilare non solo sulla qualità del servizio erogato, ma anche sulle condizioni di lavoro dei professionisti".

Nel mirino quindi c’è il bando che ha affidato questi due spazi a 26 professionisti dipendenti di soggetti privati, che a chiamata saranno messi in campo dalle cooperative di riferimento. Un sistema, quello dell’esternalizzazione di certi servizi, che era già finito nel mirino delle sigle sindacali, ma per altri servizi.

"Occorre intervenire sui modelli organizzativi, nonché contrattuali, per rendere più attrattive professionalità, come quella dei medici di emergenza urgenza, ma anche quelle infermieristiche, non più ambite dalle giovani generazioni. – continuano i sindacati – Occorre investire su tutti quei servizi ed infrastrutture, a partire dal costo degli affitti e delle case, che possano rendere Reggio Emilia luogo di lavoro da prendere in considerazione per aspiranti medici ed infermieri. E’ necessario ragionare di percorsi formativi, per eliminare eventuali imbuti ingiustificati e facilitare il più possibile il percorso di chi decide di intraprendere le professioni sanitarie".

La scelta attuata, che presumibilmente permetterà di decongestionare in parte il pronto soccorso cittadino, per Cgil e Cisl non può rappresentare una scelta definitiva, né fare da apripista ad altri settori.

"La priorità da perseguire è quella di rendere l’assetto del nostro sistema sanitario pubblico pienamente e stabilmente operativo" concludono i sindacati.

Nei giorni scorsi il nostro giornale aveva intervistato una delle cooperative vincitrici, la Cmp Global Medical Division di Granarolo (Bologna). La direttrice operativa aveva spiegato che "e l’Usl di Reggio si è dimostrata molto stringente sia sui

controlli che sui criteri nella selezione del personale. Cosa che come Cmp abbiamo apprezzato molto".