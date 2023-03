Pronto Soccorso di Scandiano, riapertura dopo tre anni

Pronto soccorso di Scandiano, le autorità al taglio del nastro

Scandiano (Reggio Emilia), 20 marzo 2023 – Dopo oltre tre anni riapre ufficialmente il Pronto Soccorso di Scandiano, che a partire da oggi, seppur in modalità parziale (dalle 8 alle 20), riprende finalmente quell’attività interrotta il 29 febbraio 2020 in piena emergenza Covid.

Per il classico taglio del nastro erano presenti l’assessore alla sanità regionale Raffaele Donini, il direttore generale dell’Ausl di Reggio Cristina Marchesi, il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e il presidente della Provincia Giorgio Zanni, oltre all’immancabile presenza di parlamentari (Andrea Rossi e Graziano Delrio), assessori, consiglieri regionali e i sindaci del distretto ceramico.

L’investimento da 1,3 milioni di euro ha permesso anche un riammodernamento della struttura, che nell’orario di apertura avrà sempre a disposizione almeno un medico.

Inoltre è stata ribadita la presenza di una automedica e una autoinfermieristica h24, seppur all’interno di un bacino di riferimento, quello ceramico, che secondo l’assessore regionale Donini sfiora le 85mila persone.

Infine, le modalità di erogazione. Com’è noto, in mancanza di personale medico ‘in casa’ l’Ausl ha esternalizzato il servizio. Sia per il Ps del Magati di Scandiano che per quello del San Sebastiano a Correggio - a tal proposito è stata ufficializzata anche la data di riapertura di quest’ultimo, ovvero il 17 aprile – a vincere il bando è stata la Cmp Global Medical Division di Bologna, che garantirà almeno 13 professionisti per entrambe le strutture, con un costo a carico dell’Ausl di 100 euro lordi all’ora a persona.

Mentre Cristina Marchesi, a margine dell’inaugurazione, ha voluto tranquillizzare i cittadini sugli orari: "I medici e tutto il personale rimarranno in servizio fino a che l’ultimo paziente non avrò risolto il proprio problema. Ecco perché l’apertura formalmente è di 12 ore, ma il lavoro per noi è sulle 15”.

Insomma, per fare un’ipotesi estrema, anche chi arriverà alle 19,59 riceverà regolare assistenza. Mentre durante la serata e la nottata l'unico presidio aperto h24 rimane il Pronto Soccorso di Reggio.