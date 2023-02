Pronto soccorso solo diurno Scandiano e la ’vittoria mutilata’

di Ylenia Rocco

Perplessità e rassegnazione, sono gli stati d’animo degli scandianesi che negli ultimi giorni ruotano attorno al pronto soccorso dell’ospedale Magati di Scandiano. Dopo tre anni dalla chiusura di quel 29 febbraio del 2020, il pronto soccorso del nosocomio si prepara ad aprire nuovamente i suoi ambulatori; un riavvio di cui però oggi i cittadini fanno fatica a esultare e nel quale ripongono svariati dubbi. A non piacere è soprattutto la fascia oraria in cui il pronto soccorso cittadino sarà aperto, dalle 8 alle 20.

"La riapertura è semplicemente un contentino per noi scandianesi – commenta la signora Viola –. Il pronto soccorso deve essere aperto ventiquattro ore su ventiquattro; aprire per dodici ore, in orario diurno, significa non aver risolto nulla. Qualche mese fa – ricorda la donna – ho richiesto l’intervento notturno dell’automedica per mia sorella, che presentava una sintomatologia simile a quella di un infarto. Dal 20 marzo, quando sarà aperto il ps, emergenze di questa portata saranno gestite alla stessa maniera. E allora dove sta la novità?".

Le raccolte firme e le tante battaglie politiche, per chi abita a Scandiano e vive il problema, non hanno dunque portato a grandi risoluzioni. La pensano così anche Ivanka Battistini e Yuri Mantovani: "E’ un orario vergognoso. Per un’emergenza notturna come dobbiamo fare? – si interrogano i due – Si è costretti ad utilizzare l’auto e a raggiungere Reggio Emilia".

Critica è anche Paola Ferrari, titolare del negozio di abbigliamento ‘Emporio Ferrari’: "Se alle 13 mi arriva un cliente, anche se sono in chiusura, lo lascio entrare, questo dovrebbe valere anche per il ps. Un pronto soccorso attivo solo dalle 8 alle 20 è quasi inutile; possiamo però essere fiduciosi per una riapertura totale".

E per quanto riguarda i medici ‘a gettone’ delle cooperative, pagati proprio per coprire un singolo turno di lavoro, tredici in totale quelli che presteranno servizio al pronto soccorso di Scandiano, qualcuno risponde così: "Ho cambiato 4 medici di base in cinque mesi, arrivati a questo punto va bene tutto".

In uno dei bar in piazza Spallanzani, cinque amiche discutono proprio sui medici ‘a chiamata’: "Dopo che il mio medico di base è andato in pensione ne ho cambiato uno dopo l’altro, dunque sapere quale medico presterà servizio al pronto soccorso ormai non fa più differenza. L’ambito della medicina d’urgenza non può essere improvvisato, si deve essere preparati, purtroppo possiamo solo fidarci ma è brutto quando si parla di sanità".