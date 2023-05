"Proposta migliorativa entro una settimana"

"È stato un incontro intenso. Un confronto impegnativo con le parti sociali, cui abbiamo portato l’evoluzione della nostra proposta che ci vediamo costretti ad assumere per raggiungere il rispetto del parametro imposto a livello di finanza pubblica, in merito al budget relativo ai contratti a tempo determinato per la scuola dell’infanzia e dei nidi". Per il direttore dell’Istituzione Scuole e Nidi, Nando Rinaldi, l’incontro di giovedì sera non è stata certo una passeggiata. Il tema delle esternalizzazioni era quello più spinoso sul tavolo del ‘faccia a faccia’ svoltosi in prefettura giovedì. "Nel dettaglio quello che abbiamo proposto è un totale di 15 assunzioni attraverso il concorso dove abbiamo partecipato assieme al Comune di Modena, la stabilizzazione di 20 educatori, consentendoci di trasformare delle figure a tempo parziale, a tempo pieno e confermto la misura dell’esternalizzazione di 36 dipendenti, sui 117 impiegati a tempo determinato – specifica Rinaldi -. Chi sono? Prevalentemente personale ausiliario che sono in appoggio per le attività di pulizia e refezione, che di solito vengono contrattualizzate con contratto a chiamata attraverso l’agenzia del lavoro. Sarebbe, per altro, come specificato più volte, una misura temporanea (sino al 31 dicembre, ndr)". "Quella avanzata ai sindacati, è una proposta del tutto nuova e migliorativa rispetto alla prima di inizio marzo (quella in cui il Comune si presentò proponendo di esternalizzare 70 dipendenti a tempo determinato, ndr), che tuttavia non ha soddisfatto i sindacati – prosegue Rinaldi -. A seguito di un serrato confronto, la parte pubblica ha aperto all’impegno di assumere un atto di indirizzo formale per cristallizzare i termini del fabbisogno nell’ambito della dotazione organica per il 2024 e, conseguentemente, anche per gli anni successivi, con l’obiettivo di arrivare a formalizzarla entro una settimana (si parla di giovedì prossimo, ndr)".

Ni. Bo.