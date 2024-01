Proprietà intricata. Ma i ’padroni’ sono gli enti pubblici

Il trasporto pubblico in Emilia-Romagna ha una governance assurdamente complicata: un organigramma da multinazionale frutto dell’aggregazione progressiva di piccole aziende pubbliche, ma i padroni di fatto sono gli enti locali. Certo, non è facile districarsi nella babelica rete di controllate e controllanti, ma di fatto il controllo è in mano a sindaci e Regione. Chi sono i proprietari di Seta spa? Nata il 1° gennaio 2012, è il gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei territori provinciali di Reggio, Modena e Piacenza. Il 57,61% del capitale è detenuto da enti delle tre province: Act Reggio (15,4%); enti locali di Modena (25,1%) e il Comune di Piacenza (9,9%). Una quota "privata" posseduta per il 42,8% da Herm srl (Holding Emilia-Romagna mobilità) e per il 6,6% da Tper spa. ? Herm è il maggiore socio: a sua volta è controllata al 95% da Tper. Tper (Trasporto passeggeri Emilia-Romagna) è la società di trasporti pubblici nata il 1° febbraio 2012: i suoi soci principali (dati 2020) sono la Regione Emilia-Romagna (46,13% delle azioni); il Comune di Bologna (30,11%), la Città metropolitana di Bologna (18,79%), l’Act di Reggio (3,06%), la Provincia di Ferrara (1,01%), il Comune di Ferrara (0,65%), Ravenna Holding Spa (0,04%) e la Provincia di Parma (0,04%). E Act? È partecipata al 38% dal Comune di Reggio, al 29% dalla Provincia e per il restante 33% dagli altri Comuni reggiani.