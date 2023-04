Proprietà lusitana, anima reggiana E inaugura la mostra del cappelletto

"Oggi è una giornata importante per Reggio Emilia, senza dubbio uno dei momenti più significativi del 2023 all’insegna del riuso degli spazi urbani". Dice bene il sindaco Luca Vecchi: questa mattina alle 11, infatti, si alzerà il velo sul rinnovato Mercato Coperto.

Si tratta di un investimento da 6 milioni di euro, per riportare all’antico splendore uno dei palazzi storici del centro, costruito negli anni ’20. Lo spazio di 2.700 metri quadrati è in gestione, in partnership con Real Estate Italia - Consulting, alla società ’La Galleria’, rilevata a novembre 2021 dal colosso immobiliare portoghese Sonae Sierra. L’obiettivo dell’investimento è stato quello di creare un punto d’incontro e di socialità nel cuore della città, dove sostenibilità ed eccellenza culinaria potessero andare a braccetto, ottimizzando gli spazi interni e consentendo agli avventori di poter assistere, anche, a concerti ed eventi ad hoc che verranno realizzati nella struttura attraverso anche la presenza di dehors esterni. Un progetto che darà lavoro a oltre cento persone e che già oggi, vede occupato il 98,2% dello spazio.

Inizialmente saranno 10 i brand presenti (ne parliamo nella pagina a sinistra), ma altri se ne aggiungeranno nei prossimi mesi, tra cui Ci Gusta!, MARIÙ Pop Kebab, MA Mondadori Bookstore, Nuvola Caffè, e Salumarina, Chiringuito. "È un importante esempio di come pubblico e privato debbano e possano collaborare per riportare lustro nelle vie centrali – ha aggiunto il primo cittadino –. Il Comune ha messo a disposizione una location storica della città, un investitore internazionale ha raccolto la sfida, ristrutturandola e proponendo un format innovativo, ed ora 17 imprenditori apriranno le loro attività". L’investitore è internazionale, è vero, ma l’obiettivo è mantenere forte il legame con la tradizione del territorio: "Abbiamo ridato vita ad uno spazio d’eccezione nel centro storico, che tanto i reggiani quanto i turisti potranno apprezzare - ha commentato Josè Maria Robles, di Sonae Sierra Italia -. Fondamentale era anche poter stabilire e mantenere un saldo legame con il territorio, e proprio per celebrarlo abbiamo allestito, in uno degli spazi della galleria, la Mostra del Cappelletto: un percorso fotografico delle tradizioni culinarie reggiane più longeve e conosciute in Italia e all’estero". Il rapporto con la città e la sua cultura sembra essere al centro della strategia di questa nuova realtà, come conferma anche Daniele Menozzi, Ceo di Rei Consulting: "Abbiamo in programma tante attività col territorio, a partire dalla presenza, come sede ’off’ di Fotografia Europea. Il Mercato sarà un luogo vivace e dinamico".

Ni. Bo.