Proprio lì perse la vita il centauro Di Stefano

La questione sicurezza alla rotatoria di Sorbolo Levante è emersa in modo particolare a ottobre, dopo l’incidente costato la vita a Vincenzo Di Stefano, centauro di 55 anni, che abitava a Brescello, in seguito a una sbandata in moto proprio all’altezza di quella rotonda. Ed era emerso come anche nelle settimane precedenti si erano verificati altri simili schianti, per fortuna senza gravi conseguenze. Dopo la tragedia, però, era stato chiesto con forza un intervento risolutivo, almeno per rendere più visibile la rotonda a distanza.