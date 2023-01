Prorogata la mostra di Ghirri Oggi incontro con il critico Ciorra

In occasione della proroga al 26 febbraio della mostra Luigi Ghirri, Italia in Miniatura e nuove prospettive - curata da Joan Fontcuberta, Matteo Guidi e Ilaria Campioli - che ha posto l’attenzione sull’importante serie fotografica, realizzata da Luigi Ghirri negli anni Settanta nel parco Italia in Miniatura di Rimini, Palazzo dei Musei propone "Variazioni di scala": un ciclo di incontri per approfondire i diversi aspetti sollecitati dal lavoro di Ghirri e particolarmente presenti in tutta la mostra come i processi di riduzione in scala del mondo, la distanza fra la realtà e la sua rappresentazione . Alle 16, l’appuntamento è con Pippo Ciorra, architetto, critico, docente e senior curator per il MAXXI Architettura di Roma, da sempre interessato ai punti di contatto fra fotografia e architettura. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Per informazioni: 0522.456816, www.musei.re.it