Prosa all’Orologio e al S. Prospero

Il Centro teatrale MaMiMò e Chronos3 portano al Teatro Piccolo Orologio "La Pietra" di Marius von Mayenburg. Stasera (in prima nazionale) e domani alle 21, domenica 28 alle 19, mercoledì 31 alle 19.30, giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 febbraio alle 21, domenica 4 alle 19. Lo spettacolo è interpretato da Ludovica Baiardi, Maria Canal, Luca Cattani, Cecilia Di Donato, Sara Dho, Elisabetta Torlasco, con la regia di Manuel Renga. Info:www.mamimo.it Sempre stasera alle 21, al teatro San Prospero – in occasione della Giornata della Memoria – è proposto lo spettacolo "Maledetti da Dio – Francoforte 1963". Una coproduzione On Art e Teatro Giovanni Rinaldi. Con la partecipazione del Coro Adorno e il Coro delle Voci Bianche di Reggiolo. Interpreti: Marco Rovacchi, Monica Mirandola, Ennio Cantoni, Susanna Torelli, Federico Cella, Camilla Guatteri.

Info: www.teatrosanprospero.it