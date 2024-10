Prosa e musica per le famiglie

Al via la stagione di teatro per ragazzi e famiglie 2024/2025 dei Teatri. Attività da dicembre ad aprile, per accompagnare grandi e piccini alla scoperta del teatro e dei suoi mondi possibili. Oltre alle proposte domenicali di prosa, sono in cartellone anche due titoli musicali.

Il primo appuntamento con la musica è il giorno 1 dicembre 2024 alle 18, al Teatro Municipale Valli con l’opera "Il piccolo principe", su libretto di Stefano De Luca, ispirata al capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry. Una storia per bambini, per volare insieme al famoso protagonista poeta e aviatore alla scoperta di nuovi mondi.

In seguito, sabato 1 febbraio, alle 18, e domenica 2, alle 16, al Teatro Ariosto, è in scena "Brundibár", che vede sul palco proprio il coro di voci bianche della Fondazione I Teatri. L’opera, composta dal compositore ceco ebreo Hans Krása e messa in scena al campo di concentramento di Terezín nel 1943, si colloca anche nelle celebrazioni per il Giorno della Memoria, in collaborazione con Istoreco. L’appuntamento per festeggiare insieme il Natale a teatro è poi domenica 15 dicembre (alle 16 e in replica alle 18), al Teatro Ariosto con lo spettacolo "Scrooge. Non è mai troppo tardi", della compagnia svizzera PerpetuoMobileTeatro, che vede in scena tre attori che, con innumerevoli maschere di cartapesta, costumi coloratissimi e imprevedibili colpi di scena, portano sul palco, a loro modo, il grande classico "Il canto di Natale" di Charles Dickens.

Procedendo con il calendario, gli spettacoli continuano con altre due proposte domenicali. Domenica 30 marzo 2025, alle 16 al Teatro Cavallerizza è in scena "La fabbrica del tempo", della compagnia Principio Attivo Teatro.

Unendo Teatro fisico, clownerie, linguaggio poetico, suggestioni cinematografiche, al centro dello spettacolo c’è la ricerca della felicità e la libertà.

Domenica 13 aprile, alle 16 al Teatro Cavallerizza ci sarà sul palco l’eclettica Emanuela Dall’Aglio con il suo ultimo lavoro, "Ti vedo. La leggenda del basilisco". Tutta la storia si svolge nella e sulla grande gonna/abito indossata dall’attrice, che diventa una montagna di stoffa in cui la narratrice racconta la leggendaria creatura mitologica del basilisco.

Da quest’anno ci si potrà abbonare alla stagione, a partire da sabato 5 ottobre. Gli abbonamenti (i 5 spettacoli della domenica) costano 35 euro per gli adulti e 30 per i bambini sotto i 12 anni. La vendita dei singoli biglietti parte invece martedì 29 ottobre in biglietteria e online. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco