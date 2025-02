Prosa: ’Se dicessimo la verità’, storia di resistenza alle mafie

Domani sera, alle 20.30, va in scena al Teatro Cavallerizza "Se dicessimo la verità – ultimo capitolo", di Emanuela Giordano e Giulia Minoli. Lo spettacolo si colloca all’interno del progetto "Il palcoscenico della legalità", dell’associazione Crisi Come Opportunità. Progetto nato in collaborazione con teatri, istituti penali per minorenni, scuole, università e associazioni impegnate nell’antimafia, ha preso vita nel 2011, con il debutto dello spettacolo "Dieci storie proprio così", che coinvolgeva i familiari delle vittime della criminalità organizzata e le associazioni impegnate nelle terre confiscate alle mafie. Dal 2017, in coproduzione con il Piccolo Teatro, grazie alla collaborazione di Nando dalla Chiesa, lo spettacolo si è arricchito di nuove storie. Da dieci anni, lo spettacolo, ora intitolato "Se dicessimo la verità - Ultimo capitolo", attraversa l’Italia raccontando la resistenza e la lotta alla criminalità organizzata, dal nord al sud dell’Italia. Info: www.iteatri.re.it s.bon.