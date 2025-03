Prosciolti i due ex sindaci di Brescello dal concorso esterno alla mafia

Brescello (Reggio Emilia), 18 marzo 2025 - I due ex sindaci di Brescello, Giuseppe Vezzani e Marcello Coffrini, sono stati prosciolti dall'accusa di concorso esterno alla mafia. È la sentenza emessa stamattina a Bologna dal giudice dell'udienza preliminare, Roberta Malavasi, che ha deciso per entrambi gli ex amministratori il non luogo a procedere: quindi niente processo per loro, non saranno giudicati con il rito ordinario.

Le accuse e il rinvio a giudizio

Il pubblico ministero della Dda, Beatrice Ronchi, aveva chiesto per loro il rinvio a giudizio, portando tra gli elementi di prova alcune vicende legate allo scioglimento del Comune di Brescello - ovvero presunti favoritismi in pratiche edilizie e assunzioni - e altre scaturite dal processo di 'ndrangheta 'Grimilde'.

Dichiarazioni di Marcello Coffrini

Coffrini, che fu sindaco in concomitanza con lo scioglimento del municipio, difeso dagli avvocati Mario L'Insalata ed Eleonora Ciliberti, aveva reso interrogatorio davanti al giudice. Parlando col Carlino pochi giorni fa, aveva detto: "Respingo l'accusa, totalmente ingiusta e che ha travolto la mia vita. Non ho mai voluto 'difendere' Francesco Grande Aracri, bensì il buon nome di Brescello di cui ero sindaco".

Il riferimento è all'intervista che lui rese a Elia Minari dell'associazione Cortocircuito in cui definì Grande Aracri, già allora condannato per mafia e destinatario di sequestro di beni, "composto ed educato". Sugli atti amministrativi contestati, aveva spiegato: "Alla maggior parte non contribuii in alcun modo perché non rivestivo ancora un ruolo politico e se ne occupavano altri uffici; altri invece erano di competenza dei dirigenti comunali".

Dichiarazioni dei legali

Vezzani è difeso dagli avvocati Alessio Fornaciari e Valeria Miari: "Le condotte - avevano sostenuto - vanno valutate in base al patrimonio conoscitivo sulla cosca che era disponibile all'epoca. Vezzani fece comunque tutto ciò che era nelle sue possibilità: delibere di giunta per chiedere la certificazione antimafia, protocolli per la legalità con gli altri Comuni, mettere in guardia gli uffici tecnici del Comune".

Sulla lettera in cui difendeva la comunità calabrese contro gli articoli di stampa, a partire da quelli sul Qn e sul Carlino, e che Grande Aracri voleva recuperare per i propri processi, la difesa aveva sostenuto: "Non si voleva legittimare la 'ndrangheta ma rispondere ai pezzi giornalistici: lui firmò la lettera, i consiglieri di maggioranza il volantino. Poi Vezzani, intervistato dal Carlino, fece un appello dicendo che bisognava rimanere vigili e denunciare".

Filone processuale Grimilde

Nello stesso filone processuale altri nove imputati, diversi già giudicati in 'Grimilde', hanno patteggiato la pena per reati differenti con l'aggravante 416 bis; un'altra, Rosita Grande Aracri, figlia di Francesco, discuterà in maggio con rito abbreviato l'accusa di associazione mafiosa.