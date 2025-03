Prosegue il ritiro a Vibo Valentia. Via alle prevendite

Prosegue il ‘ritiro’ della Reggiana che dopo il pareggio maturato al ‘Ceravolo’ di Catanzaro (1-1) è rimasta in Calabria, in attesa di scendere in campo venerdì (alle 20,30) al ‘San Vito-Marulla’ di Cosenza. I granata in questi giorni si stanno allenando allo stadio ‘Luigi Razza’ di Vibo Valentia (foto) e poi faranno ritorno in Emilia sabato. Ieri il giudice sportivo ha notificato la squalifica a Gondo che domenica aveva rimediato il quinto cartellino giallo stagionale e salterà quindi il match contro i ‘lupi’ della Sila. Sale invece a quota quattro ammonizioni Luca Vido che va così in diffida assieme a Bardi, Sampirisi, Meroni, Libutti, Portanova, e Maggio.

Nel frattempo sono iniziate le prevendite per la trasferta di Cosenza. I biglietti (16 euro diritti di prevendita inclusi) possono essere acquistati attraverso il circuito online di Vivaticket o al Reggiana Official Store di via Piccard 16/B. Sono 1.900 i posti disponibili nel settore ospiti, con la vendita che per i tifosi reggiani concluderà domani alle 19.

f.p.