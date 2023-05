Prosegue la fiera di maggio tra animazioni e solidarietà

Prosegue la fiera di Maggio a San Martino in Rio tra solidarietà ed animazioni in centro. Alla rocca è visitabile la mostra fotografica dedicata a Franco "Panocia" Casarini, grande amico correggese di Luciano Pavarotti, inaugurata ieri. Oggi il mercato ambulante degli hobbisti, dell’ingegno, di produttori agricoli con le associazioni locali. Alle 11,30 si inaugura la ristrutturata Casa Corghi in piazza Tassoni, oltre al pranzo solidale (anche da asporto) con incasso pro alluvionati dell’Emilia-Romagna. Ai Prati della Rocca alle 11,30 aperitivo musicale con "Right Place Wrong Time", mentre alle 17 spazio al gruppo Best Be Five. E alle 20,30 in Rocca concerto del quintetto d’archi Formentelli’s Family. Altri eventi in programma domani e martedì.