Prosegue l’accordo tra arte e cultura con Ardesio

Rinnovato anche per il 2023 l’accordo tra Comune di Brescello e quello di Ardesio, nel Bergamasco, territori "custodi di arte, storia e cultura", che prevede una collaborazione per promuovere le due località con un’azione condivisa. La firma dell’accordo ha visto protagonisti il sindaco Elena Benassi e il vicesindaco e presidente di Vivi Ardesio, Simone Bonetti. Tra le iniziative, la campagna di promozione dei luoghi: per Ardesio il Santuario della Madonna delle Grazie e per Brescello la chiesa di Santa Maria Nascente e i film ispirati ai racconti di Guareschi. Inoltre, nuove bacheche per esporre con continuità materiale legato alla campagna condivisa.