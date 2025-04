Prosegue "Rigenera-Piano B". Oggi convegno sulla Coop Andria e le proposte creative per la città

Prosegue "Rigenera-Piano B", il festival dell’architettura che si propone di fornire un contributo verso una società di domani inclusiva, ecologica, per le persone. Diversi gli eventi in programma nel Reggiano. Stamattina dalle 9,30 alle 12,30 al teatro Asioli di Correggio, si svolge il convegno "Il cammino si fa con l’andare", in occasione delle celebrazioni per i 50 anni di vita della Cooperativa di abitanti Andria. Sempre oggi, al Capannone 17 del Parco Innovazione di Reggio, dalle 15 alle 18 si parla di "Piano B. Proposte creative per la Reggio Emilia di domani". Stamattina dalle 9,30 una visita guidata dal titolo "Costruire futuri" a Casa Domani e Spazio Training di piazza Lino Grossi a Reggio, mentre domani alle 17,30 in corso Mazzini in centro a Correggio sono in programma le letture de "Lo spazio narrato". Ancora domani mattina dalle 9,30 è in programma un convegno su "Intelligenza artificiale per la rigenerazione urbana" al Capannone 17 del Parco Innovazione di piazzale Europa, mentre dalle 15 si svolge il convegno "Eugenio Salvarani. Il coraggio delle idee", ospitato alla sede di Unimore a palazzo Baroni, nell’ex seminario di viale Timavo. Il festival, coi suoi eventi ospitati anche in altre città d’Italia, mira a supportare la diffusione tra i cittadini dell’importanza del ruolo dell’architettura contemporanea per il progresso civile, sociale ed economico del Paese e ad attivare processi innovativi e partecipati nell’ambito della qualità dell’architettura, dell’urbanistica e della rigenerazione urbana. Prevede inoltre attività da realizzare all’estero.