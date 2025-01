Prosegue senza intoppi la corsa della Saturno. Al secondo posto la coppia Cavriago-Canossa

Prosegue senza intoppi la corsa della Saturno Guastalla (22) in vetta al girone B di Divisione Regionale 2. Trascinata dai 14 punti di Maione, la formazione guidata da coach Ferrari supera 68-47 in casa la Sampolese (14), che incassa così la terza sconfitta di fila, e rimane imbattuta a punteggio pieno.

Sale al secondo posto l’Icare Cavriago (16), che con 19 punti di Barazzoni batte 81-66 Luzzara (14), cui non bastano i 21 di Carpi; al posto d’onore anche le Gazze Canossa (16), grazie al 77-53 interno alla Bibbianese (2) guidato dai 20 punti di Giaroli. Ritrova il sorriso la Go Basket (6), che regola 65-61 l’Heron Bagnolo (12) con 13 punti di Garuti; colpo esterno di Sant’Ilario (12), che passa 70-63 a Castelnovo Monti con l’LG (2) con 28 punti dello scatenato Parente, mentre dall’altra parte non bastano i 20 di Vozza.

Vittoria esterna anche per Campagnola (12), che batte 53-46 nel derby della Bassa il Nubilaria (4) con 14 punti di Ligabue.

Nel girone C stop casalingo per Castellarano (12), battuta 70-59 dal Nazareno Carpi (6), mentre Scandiano (6) cade 92-60 davanti al pubblico amico con l’Antal Pallavicini (14).