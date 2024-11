"Proseguirò il percorso civico intrapreso"

Giovanni Tarquini non raggiunge, del resto era piuttosto complesso già alla vigilia, il palazzo della Regione, ma ottiene un buon successo personale (1.127 preferenze nel territorio provinciale) e la lista civica collegata a Elena Ugolini si attesta su un dignitoso 4,1%. Fatte le congratulazioni ai consiglieri eletti il penalista reggiano manifesta perplessità innanzitutto "per la scarsa affluenza alle urne, segnale di un chiaro disinteresse verso il sistema della organizzazione sociale e verso le politiche di amministrazione del territorio che incidono fortemente sulla nostra vita e sulla nostra quotidianità". Successivamente ringrazia "i tantissimi elettori che hanno votato me e i nostri candidati, che hanno creduto nel nostro progetto e che continueranno a credere nel valore del nostro contributo civico" che Tarquini vuole implementare anche a Reggio attraverso l’associazione civica recentemente costituita per proseguire il percorso nato con la candidatura a sindaco alle recenti amministrative. Un organismo che si pone come obiettivo anche "azioni per la fascia più giovane, affinchè capisca quanto è importante lo strumento del voto. Aiuterebbe però, per conquistare questo elettorato, anche superare la sterile contrapposizione ideologica tra i partiti".

Infine Tarquini elogia "l’impegno civico che Elena Ugolini ha voluto e saputo interpretare e anche a lei va il mio auguro più caro augurio di un buono e proficuo lavoro in collaborazione costruttiva con la futura giunta regionale".

g. g.