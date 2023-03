Proseguono i furti Tre colpi a Bagnolo

BAGNOLO

Diversi i furti in abitazioni avvenuti nella Bassa. Almeno tre intrusioni in case a Bagnolo.

Fra queste figura il furto in un edificio privato in via XIV Febbraio, già in passato preso di mira dai soliti ignoti.

I ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, mercoledì a metà mattinata, per forzare la porta principale con dei grossi cacciavite, per poi entrare e rubare oggetti vari, per un bottino da quantificare. Simili, odiosi episodi (che spesso lasciano strascichi anche psicologici a carico delle vittime) si sono verificati anche nella vicina Novellara e ieri pure a Guastalla.