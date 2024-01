Prospettive sulla Reggio di domani, il dibattito politico e intellettuale che sfida il presente

Sguardi sulla città, voci sul futuro, prospettive sulla Reggio di domani. Il dibattito politico e intellettuale che non trova spazio nella cronaca di tutti i giorni così come nell’agenda dei partiti, lo ospiteremo noi con cadenza settimanale. Lo faremo ogni sabato, con una intervista di ampio respiro a chi ha certamente qualcosa da dire sulle prossime elezioni e le sfide da cogliere da qui al 2029, quando terminerà il prossimo mandato amministrativo. Continueremo a riportare cosa accade nelle segrete stanze delle segreterie, che si azzuffano sulla scelta dei nomi. Ma nel frattempo sentivamo il bisogno di alzare il livello della discussione. Partiamo oggi dalla lunga chiacchierata con Alberto Melloni, accademico dei Lincei, titolare della cattedra Unesco sul pluralismo religioso, consigliere scientifico per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e docente di Storia del Cristianesimo in Unimore.