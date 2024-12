Reggio Emilia, la tratta delle schiave: “Bruciature di sigaretta per obbligarla a vendersi”

Reggio Emilia, 5 dicembre 2024 – Una storia agghiacciante quella al centro del processo che si sta svolgendo davanti al tribunale collegiale di Reggio Emilia. Una storia che parla di una tratta di schiave, fatta arrivare dall’Africa alla nostra città con l’inganno, per poi essere costrette a prostituirsi sotto la minaccia di riti ancestrali o delle botte.

Ieri, in aula, sono sfilati alcuni testimoni del procedimento che vede alla sbarra una 36enne nigeriana, accusata di sfruttamento della prostituzione e lesioni aggravate, nei confronti di una connazionale e della figlioletta.

Stando alle ricostruzioni, la presunta ’maîtresse’ avrebbe costretto la parte offesa a intrattenere rapporti sessuali con altri connazionali, contattati direttamente dall’imputata, “almeno due o tre uomini al giorno”, si legge nelle carte dell’accusa, dietro pagamento di denaro che veniva requisito direttamente come “rimborso per il viaggio dalla Nigeria”. Non solo. Quel risarcimento del debito sarebbe stato oggetto di un “giuramento con rito voodoo”.

L’imputata – difesa dall’avvocato Costantino Diana – è accusata anche di aver mantenuto un costante controllo sulla vittima, tanto da impedirle di muoversi liberamente, accompagnandola nei suoi spostamenti in chiesa o nel cortile dell’abitazione, prendendole i soldi che le arrivavano dal padre della figlioletta o impedendole di fare chiamate ai familiari in sua assenza.

In alcune occasioni, secondo la ricostruzione accusatoria, la vittima sarebbe stata percossa assieme alla figlia per impedire loro di allontanarsi.

Ieri, davanti al collegio dei giudici (presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini), ha parlato anche la dottoressa del pronto soccorso che l’aveva ricevuta la prima volta: “Mi ha raccontato di essere stata picchiata da una donna che la obbligava a prostituirsi”, ha ricordato; facendo cenno anche a “bruciature di sigaretta e lesioni visibili” sul corpo. In aula poi sono comparsi anche un operatore di polizia giudiziaria che ha effettuato le indagini e il vicino di casa connazionale che, però, avrebbe negato lo sfruttamento. Tutto rinviato a fine giugno.