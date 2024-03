Protagonista del Caffé del giovedì è il fascino indiscreto del cervello

Proseguono gli appuntamenti con i Caffè del giovedì promossi da Far (Famiglia artistica reggiana e Studium Regiense) ai Chiostri di San Pietro, con notevole successo di partecipazione. Oggi alle 18 si terrà la presentazione del libro ‘Il fascino indiscreto del cervello’ (edizioni Diabasis) di Gianfranco Marchesi (foto), specialista in Fisiatria, Neurologia e Psichiatria. Molto ricercato per le approfondite ricerche nelle Neuroscienze e nella Neuroestetica, Marchesi è autore di numerosi studi sul rapporto tra genialità e follia, riferite in particolare all’arte. E’ autore di un centinaio di pubblicazioni di argomento neurologico-riabilitativo e ha condotto importanti studi per determinare da cosa è stimolato il nostro cervello, quali sono i segreti che determinano la creatività e qual è il confine tra educazione al ragionamento, studio e genialità.

Lara Maria Ferrari